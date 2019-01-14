Kahramanmaraş Havaalanı 333 bin 978 yolcuya hizmet verdi

Kahramanmaraş Havaalanı'nın geçen yıl 333 bin 978 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre, 2018 yılında Kahramanmaraş'ta iç hat yolcu sayısı 332 bin 680, dış hat yolcu sayısı ise bin 298, toplam yolcu trafiği ise 333 bin 978 oldu. 2017 yılında toplam 298 bin 962 olan toplam yolcu trafiği 2018 yılında 35 bin 16 kişi arttı.

Kahramanmaraş Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğiyse 2 bin 685, dış hat uçak trafiğiyse 18 olmak üzere, toplamda 2 bin 703 olarak gerçekleşti.

Havalimanından kargo, posta, bagaj trafiği de toplamda 2 bin 788 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA