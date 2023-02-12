Kahramanmaraş inşaat mühendisleri odası başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran kimdir, nerelidir? Ökkeş Buğra Dalkıran'ın biyografisi

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası yıkılmayarak ayakta kalan tek bina olan Kahramanmaraş inşaat mühendisleri odasının başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran kimdir, nerelidir? diye merak edilip araştırmaya başlandı. işte detaylar.

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Kahramanmaraş inşaat mühendisleri odası başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran kimdir, nerelidir? Ökkeş Buğra Dalkıran'ın biyografisi

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 iki depremin ardından 10 ilde birçok bina yıkılmış binlerce vatandaşımızı kaybetmiş yine binlerce vatandaşlarımızda yaralanmıştı. Bu yıkıcı depremde etrafındaki tüm binaların yıkılmasına rağmen Kahramanmaraş inşaat mühendisleri odası binasının ayakta kalması ile bine gündeme gelmiş binanın yapılış şekli ile Kahramanmaraş inşaat mühendisleri odası başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran kimdir, nerelidir? diye araştırılmaya başlandı.

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KAHRAMANMARAŞ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI ÖKKEŞ BUĞRA DALKIRAN KİMDİR?

Kahramanmaraşlı olan Ökkeş Buğra Dalkıran 22 Hziran 2022 yılında Kahramanmaraş inşaat mühendisleri odası başkanı seçildi Dalkıran aynızamanda Beskon inşaat ticaret ve san.ltd.şti'nin sahibidir Süleyman Demirel üniversitesi İnşaat mühendisi bölümü mezunudur.

Ökkeş Buğra Dalkıran'ın kaç yaşında olduğu bilinmemekte olup, siz değerli okuyucularım bilgiye sahipseniz bizlere yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

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