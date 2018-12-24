Geç Hitit döneminde moloz ve kesme taş kullanılarak inşa edilen Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda "Bayrak Olayı" ve Anadolu'da milli mücadelenin fitilinin ateşlenmesiyle de öne çıkan, kent merkezine hakim tepede bulunan kale, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda restore edildi.

Kahramanmaraş Kalesi'nin kentin önemli kültür ve turizm değerleri arasında yer aldığını ve milli mücadele açısından Türkiye'nin önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, "Buranın diğer kalelerden farkı yaşanabilir ve kullanılabilir olmasıdır. Kahramanmaraş Kalesi'nin surlarıyla ilgili 1980'li yıllarda Bakanlığımızın bir restorasyon çalışması olmuştu ama 2016'da yapılan çalışmalar neticesinde 2017 programı doğrultusunda korumak ve ömrünü uzatmak amacıyla kalenin surlarının tamamı içiyle ve dışıyla büyük bir restorasyondan geçmiştir" dedi.

Restorasyonu tamamlanan Kahramanmaraş Kalesi'nin, Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra ziyarete açılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA