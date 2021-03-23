Kahramanmaraş Onikişubat Nüfusu 2020 - 2021 |  Onikişubat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Onikişubat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Onikişubat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Onikişubat Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Onikişubat ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde 1 milyon 168 bin 163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,163 (km²) si Onikişubat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Onikişubat nüfusu 441 bin 681 kişidir.

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Onikişubat İlçe Nüfusu Kaçtır?

441 bin 681 kişidir.

Kahramanmaraş Onikişubat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 22,5 olarak gerçekleşmiştir.

Onikişubat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Onikişubat ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Onikişubat ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Onikişubat ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020