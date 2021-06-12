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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can iddiaya göre kızının doktora sınavını kazanamamasının ardından komisyon başkanını baskı kurarak istifaya zorladı. Bu durum nedeniyle vatandaşlar internet arama motorlarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İddialara göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın öğretim görevlisi kızı Esra Aslancan, girdiği doktora sınavını kazanamadı. Bunun üzerine babası Prof. Dr. Niyazi Can, Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır'ı istifaya etmeye zorladı. Sağır önce  bölüm başkanlığı görevinden istifa etti, daha sonra ise bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle açığa alındı. Bu yaşananların üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları internette araştırılıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NİYAZİ CAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Niyazi Can, lisan eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması programında 1979 yılında , Yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması programında tamamladı. Doktorasını ise Hacettepe Üniversitesinde aynı bölümde tamamladı. 

1995 yılında Erciyes Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde 1995- 2005 arasında Yardımcı Doçent olarak görev aldı. Aynı fakülte ve bölümde 2005-2011 arasında Doçent unvanı ile gören alan Can, 2011-2012'de Profesör unvanı ile görev aldı.Resmi Gazetede yer alan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılının Eylül ayından beri  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Rektörlük görevini yürütüyor.

Kaynak: Bölge Gündem

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