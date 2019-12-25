Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? sorusu Kahramanmaraşlılar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 26 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılmaya başlandı. Peki Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Kahramanmaraş okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

26 ARALIK KARAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.