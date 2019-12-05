Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? sorusu Kahramanmaraşlılar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 6 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta okulların tatil edilip edilmedi veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılmaya başlandı. Peki Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kahramanmaraş okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

6 ARALIK KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildi.

Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin Kaymakamlıklarından açıklama yapıldı.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.