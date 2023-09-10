Kahramanmaraş’a 66 yıl hizmet veren valilik binası yıkılıyor

Kahramanmaraş'a yarım asırdan fazla süredir hizmet veren ve depremde ağır hasar alan valilik binasının yıkımına başlandı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ağır hasar alan ve 66 yıldır Kahramanmaraş'ta valilik binası olarak kullanılan binanın yıkımına başlandı. Yaklaşık yarım asırdır Kahramanmaraş'a hizmet veren ve şehir olarak önemli bir konumda bulunan bina yıkılarak, yerine depreme daha dayanıklı modern bir bina inşa edilecek.

Valilik binasının Kahramanmaraş için sembolik bir anlamı olduğunu ifade eden Tayfun Özbek, "1957 yılında yapılan ve Kahramanmaraş'ımıza 66 yıl hizmet eden valilik binamız deprem dolayısı ile yıkılmış vaziyetteydi. Şu anda enkaz kaldırması devam ediyor. Tabii ki bu 66 yıl az bir zaman değil. Yarım asırdan fazla şehrimize hizmet eden binanın sembolik olarak aynı yere güzel ve anlamlı bir şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.

Valilik karşısındaki adliye binasında yıllarca çalıştığını söyleyen Ali Akçam ise, "11 ilde olduğu gibi en büyük ağırlığı gören illerden birisi Kahramanmaraş oldu. Allah depremi kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bir diğer vatandaş Hasan Ekizli, "İnsan görünce üzülüyor. Ben artık şehre gelmekten imtina ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)