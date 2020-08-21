2012 yılında Büyükşehir olan Kahramanmaraş, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunuyor. En kalabalık 18'inci kent olan Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal Madalyası verilmiştir. Birçok yöresel lezzeti de barındıran Kahramanmaraş'ın neyi meşhur? Kahramanmaraş'ta gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'IN NEYİ MEŞHUR?

Tirşik Çorbası

Oldukça lezzetli olan bu çorba, bir pancar çeşidi olan tirşikten hazırlanıyor. Kahramanmaraş'ın en lezzetli yiyeceklerinden birisi olan Tirşik Çorbasını denemeden geçmeyiniz.

Acem Pilavı

Bol malzemesiyle fazlaca doyurucu olan Acem Pilavı, birçok sebzenin bir araya gelmesiyle yapılıyor. Acem Pilavı, Kahramanmaraş'ta en çok tercih edilen yiyeceklerden birisidir.

Maraş Dondurması

Adını Maraş'tan dünyaya duyurmuş olan Maraş Dondurması, Türkiye'ye gelen turistlerin yemek için en çok can attığı yiyeceklerden birisi.

KAHRAMANMARAŞ'TA GEZİLECEK YERLER

Yedikuyular Kayak Merkezi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden birisi olan Yedikuyular Kayak Merkezi, Kahramanmaraş'a gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak alanı.

Ulu Cami

Kahramanmaraş'ın tarihi alanlarından birisi olan Ulu Cami, 1442-1454 yılları arasında hüküm süren Dulkadirid Süleyman tarafından yaptırılmıştır.

Abdulhamid Han Cami

Türkiye'nin 4. büyük camisi olan Abdulhamid Han Cami, Maraş'ın en büyük camisidir. Osmanlı döneminde 2. Abdulhamid için yaptırılan caminin kapasitesi 10 bin kişi.

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Kahramanmaraş'ta ki ilk müzedir. 1947 yılında Taş Medrese'de kurulmuş, 1961 yılında Kahramanmaraş Kalesi'ne taşınmıştır.

KAHRAMANMARAŞ HAKKINDA

2012 yılında Büyükşehir unvanı alan, dövme dondurmasıyla dünyaca meşhur Kahramanmaraş’a, Kurtuluş Savaşı’ndaki direnişi nedeniyle İstiklal Madalyası verilmiştir.

Mesire yerleri, yaylaları, mağaraları, çarşıları, tarihi evleri ve yemek kültürüyle ülkemizde önemli bir yere sahip olan ilde, milyonlarca uğur böceğini görme imkânı sunan Geleneksel Uludaz Uğur Böcekleri Festivali düzenlenmektedir.