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Kahramanmaraş'ın parklarında yaz hazırlığı başladı

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçe genelinde bulunan tüm parklarda bakım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın parklarında yaz hazırlığı başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi, çevre temizliği ve düzeni konusunda faaliyetlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Necati Okay, "İlçe genelinde park ve bahçelerimizde yaz aylarına hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şuanda parklarımızda çim biçme yapmaktalar. Bu çalışmalarla parklarımız daha güzel hale gelmektedir. Vatandaşlarımız park ve bahçelerimizde daha güzel ortamda vakit geçirebileceklerdir. Özellikle bu pandemi sürecinde açık alanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmakta. Bu bilinçle parklarımızı hassasiyetle takip ediyoruz. Hem temizliği, hem de çevre düzeni konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kahramanmaraş'ın parklarında yaz hazırlığı başladı

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