Kahramanmaraş’ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Türkoğlu Belediyesi basın biriminden yapılan açıklama şu şekilde:

“Kıymetli hemşehrilerimiz; Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş’un bugün yaptırmış olduğu Covid-19 testi maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavisine başlanmıştır. Durumu çok şükür iyi. Dua eder, dualarınızı bekleriz”

OSMAN OKUMUŞ KİMDİR?

Osman Okumuş, Türkoğlu Belediye Başkanıdır.

Osman Okumuş, 1971'de Kahramanmaraş'ın Beyoğlu Beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beyoğlu Beldesinde, lise öğrenimini Hatay ili Dörtyol ilçesinde tamamladı. 1994 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden,Tarım Makine¬leri Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1997-2004 yıllarında Öğretmenlik mesleğini icra etti. 2004 - 2009 ve 2009 - 2014 yıllarında 2 dönem Beyoğlu Belde Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

10 yıl Belde Belediye Başkanlığını yaptıktan sonra, 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde aday olduğu AK Parti'den,Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı seçilmiş olup halen Türkoğlu Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

2014-2019 yılları arasında Türkoğlu ilçesini 3. Metropol ilçe yapma hedefi ile birçok projeleri hayata geçiren Osman Okumuş, evli ve 4 kız çocuğu babasıdır.