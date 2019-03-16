Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez sokak lezzeti ’’Eli Böğründe’’

Kahramanmaraş'ın sokak lezzeti Eli Böğründe hem leziz, hem de pratik olmasıyla vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Kahramanmaraş'ta kentin yöresine özgü, etli yemekler arasında yer alan Eli Böğründe, vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Domates, biber ve kuşbaşından hazırlanan Eli Böğründe, baharatlarıyla hazırlandıktan sonra 20 dakika içerisinde pişiyor. Pratikliği ve kısa sürede hazırlanması ise yemeği daha cazip hale getiriyor.

Kahramanmaraş'ta 20 yıldır Kasaplık yapan Ahmet Çapar, şehrin sokak lezzeti olan Eli böğründe'nin Melek girmez sokağında yendiğini söyledi. Ağabeyiyle birlikte 1999'dan beri Eli Böğründe yaptıklarını belirten Çapar, "Şehrimizde bu çok meşhurdur. Bu sokağımızın adı Melekgirmez. Buraya yurt dışından ve şehir dışından gelen olursa özellikle burayı tercih eder. Şehrin bir çok noktasında Eli Böğründe yapılıyor ama fiyat olarak uygun ve kalite olarak güzel olduğu için bizim burayı tercih ediyorlar" dedi.

Eli Böğründe'nin hazırlandığı kiremit tavanın ise özel olarak hazırlandığını belirten Çapar, "Biz bu tavayı Aksaray'dan getiriyoruz. Yemeğin özelliklerinden birisi de bu kiremit tavada pişirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Burada yerimiz salaş ama yemeklerimiz lezzetli olduğu için bu sokağımız meşhurdur diyen Çapar, "Türkiye'de de bu sokağımız popüler. Şehrin sokak lezzeti olarak, eli böğründe yada yan yana olarak adlandırılan yemeğimizi kuzu veya dana eti kullanmak gerekiyor. Etin sinirlerini temizleyerek, güzel bir şekilde kuşbaşı halinde doğranması, taze sebzeler yanına ilave edilerek hazırlanması gerekiyor. Hazırlanışı çok pratiktir. Buradan hemen fırına gönderiyoruz ve 20 dakika içerisinde pişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA