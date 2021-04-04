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Kahramanmaraşspor 0 - 2 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraşspor 0 - 2 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Kocaelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  31. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Kocaelispor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. 12 Şubat - Kahramanmaraş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı skoru ne oldu?
Kahramanmaraşspor, Kocaelispor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraşspor - Kocaelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat - Kahramanmaraş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Kahramanmaraşspor Kocaelispor Maçının Hakemleri
Davut Dakul Çelik(hakem), Muhammet Ali Doğan(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aycan(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)

KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 9. Hakan Demirci, 12. Emin Altunay, 19. Sefa Saz, 20. Erdem Koçal, 24. Kadir Kaan Özdemir, 46. İsa Baltacı, 54. Talha Mayhoş, 55. Doğanay Kılıç, 77. İbrahim Koca

Yedekler
1. Ahmet Gül, 11. Burak Göksel, 15. Burak Emre Batmaz, 17. Selahattin Öztürk, 18. Salim İyik, 27. Ali Alperen Erdoğan, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 60. Alican Karadağ, 71. Orhan Evci, 72. İsmet Kavuştu

Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Emin Altunay 55.dk, Sarı Kart Kadir Kaan Özdemir 34.dk

Oyundan Çıkanlar
Erdem Koçal 85.dk, Talha Mayhoş 75.dk, Doğanay Kılıç 85.dk, İsa Baltacı 67.dk, İbrahim Koca 75.dk

Oyuna Girenler
Yakup Ramazan Zorlu 85.dk, Alican Karadağ 75.dk, Selahattin Öztürk 85.dk, Salim İyik 67.dk, Burak Göksel 75.dk

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 89. Mesut Özdemir, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu, 94. Burak Süleyman, 99. Bahattin Köse

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 30. Eren Türkkal, 35. Yılmaz Özeren, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 86. Dilaver Güçlü

Teknik Sorumlu
Mustafa Reşit Akçay

Goller
Batuhan Er,53.dk (f), Dilaver Güçlü,90+1.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Bayram Olgun 34.dk, Sarı Kart Gökhan Meral 55.dk, Sarı Kart Murat Cem Akpınar 76.dk

Oyundan Çıkanlar
Burak Süleyman 71.dk, Mustafa Tahir Babaoğlu 67.dk, Murat Cem Akpınar 79.dk

Oyuna Girenler
Dilaver Güçlü 71.dk, Yiğitali Bayrak 67.dk, Yılmaz Özeren 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK30237076207656
2Hekimoğlu Trabzon29178465255940
3Kocaelispor29167644245520
4Sarıyer301410643255218
5Ankara Demirspor301410648325216
6Çorum FK29147857304927
724Erzincanspor291310640254915
8Amed Sportif30146104439485
9Afjet Afyonspor29121164134477
10Uşak Spor2912894236446
11Kahramanmaraşspor2971012344831-14
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13İnegölspor2951014314525-14
14Şanlıurfaspor297616346427-30
15Hacettepe Spor296518224223-20
16Ergene Velimeşe2941114356023-25
17Gümüşhanespor307518326326-31
18Sancaktepe FK306519286423-36
19Niğde Anadolu FK2931115224720-25

Fikstür

01.04.202124Erzincanspor0-1Çorum FK
01.04.2021Uşak Spor0-2Gümüşhanespor
01.04.2021Şanlıurfaspor1-2Sarıyer
01.04.2021Sancaktepe FK1-4İnegölspor
01.04.2021Kahramanmaraşspor0-2Kocaelispor
01.04.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Manisa FK
01.04.2021Hacettepe Spor1-0Zonguldak Kömürspor
01.04.2021Ankara Demirspor3-0Niğde Anadolu FK
01.04.2021Amed Sportif1-1Afjet Afyonspor
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