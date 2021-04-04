Kahramanmaraşspor 0 - 2 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Kocaelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Kocaelispor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. 12 Şubat - Kahramanmaraş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kahramanmaraşspor - Kocaelispor maçı skoru ne oldu?
Kahramanmaraşspor, Kocaelispor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Kahramanmaraşspor - Kocaelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat - Kahramanmaraş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Kahramanmaraşspor Kocaelispor Maçının Hakemleri
Davut Dakul Çelik(hakem), Muhammet Ali Doğan(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aycan(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)
Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 9. Hakan Demirci, 12. Emin Altunay, 19. Sefa Saz, 20. Erdem Koçal, 24. Kadir Kaan Özdemir, 46. İsa Baltacı, 54. Talha Mayhoş, 55. Doğanay Kılıç, 77. İbrahim Koca
Yedekler
1. Ahmet Gül, 11. Burak Göksel, 15. Burak Emre Batmaz, 17. Selahattin Öztürk, 18. Salim İyik, 27. Ali Alperen Erdoğan, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 60. Alican Karadağ, 71. Orhan Evci, 72. İsmet Kavuştu
Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Emin Altunay 55.dk, Sarı Kart Kadir Kaan Özdemir 34.dk
Oyundan Çıkanlar
Erdem Koçal 85.dk, Talha Mayhoş 75.dk, Doğanay Kılıç 85.dk, İsa Baltacı 67.dk, İbrahim Koca 75.dk
Oyuna Girenler
Yakup Ramazan Zorlu 85.dk, Alican Karadağ 75.dk, Selahattin Öztürk 85.dk, Salim İyik 67.dk, Burak Göksel 75.dk
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 89. Mesut Özdemir, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu, 94. Burak Süleyman, 99. Bahattin Köse
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 30. Eren Türkkal, 35. Yılmaz Özeren, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 86. Dilaver Güçlü
Teknik Sorumlu
Mustafa Reşit Akçay
Goller
Batuhan Er,53.dk (f), Dilaver Güçlü,90+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Bayram Olgun 34.dk, Sarı Kart Gökhan Meral 55.dk, Sarı Kart Murat Cem Akpınar 76.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Süleyman 71.dk, Mustafa Tahir Babaoğlu 67.dk, Murat Cem Akpınar 79.dk
Oyuna Girenler
Dilaver Güçlü 71.dk, Yiğitali Bayrak 67.dk, Yılmaz Özeren 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|30
|23
|7
|0
|76
|20
|76
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|29
|17
|8
|4
|65
|25
|59
|40
|3
|Kocaelispor
|29
|16
|7
|6
|44
|24
|55
|20
|4
|Sarıyer
|30
|14
|10
|6
|43
|25
|52
|18
|5
|Ankara Demirspor
|30
|14
|10
|6
|48
|32
|52
|16
|6
|Çorum FK
|29
|14
|7
|8
|57
|30
|49
|27
|7
|24Erzincanspor
|29
|13
|10
|6
|40
|25
|49
|15
|8
|Amed Sportif
|30
|14
|6
|10
|44
|39
|48
|5
|9
|Afjet Afyonspor
|29
|12
|11
|6
|41
|34
|47
|7
|10
|Uşak Spor
|29
|12
|8
|9
|42
|36
|44
|6
|11
|Kahramanmaraşspor
|29
|7
|10
|12
|34
|48
|31
|-14
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|İnegölspor
|29
|5
|10
|14
|31
|45
|25
|-14
|14
|Şanlıurfaspor
|29
|7
|6
|16
|34
|64
|27
|-30
|15
|Hacettepe Spor
|29
|6
|5
|18
|22
|42
|23
|-20
|16
|Ergene Velimeşe
|29
|4
|11
|14
|35
|60
|23
|-25
|17
|Gümüşhanespor
|30
|7
|5
|18
|32
|63
|26
|-31
|18
|Sancaktepe FK
|30
|6
|5
|19
|28
|64
|23
|-36
|19
|Niğde Anadolu FK
|29
|3
|11
|15
|22
|47
|20
|-25
Fikstür
|01.04.2021
|24Erzincanspor
|0-1
|Çorum FK
|01.04.2021
|Uşak Spor
|0-2
|Gümüşhanespor
|01.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-2
|Sarıyer
|01.04.2021
|Sancaktepe FK
|1-4
|İnegölspor
|01.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|0-2
|Kocaelispor
|01.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Manisa FK
|01.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|01.04.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Niğde Anadolu FK
|01.04.2021
|Amed Sportif
|1-1
|Afjet Afyonspor