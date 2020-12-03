Kahramanmaraşspor - Afyonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 12. hafta maçları başlıyor. Zorlu karşılaşmaların birçoğı Misli.com uygulamalarından canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayınlanacak maçlar arasında Kahramanmaraşspor - Afyonspor maçı da bulunuyor. İki takım hakkında son bilgilere yer verdiğimiz haberimizde, Misli.com canlı maç izleme linkini de bulabilirsiniz.

Bu sezon ligde 10 maça çıkan Afyonspor topladığı 16 puan ile ligin 9. sırasında yer alıyor. Kahramanmaraşspor ise 8 maçta 7 puana sahip oldu ve 14. sırada yerini aldı. Bu ligde Kahramanmaraşspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Afjet Afyonspor deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kaybetmiyor.

Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Serkan Ergün tarafından yönetilecek. Serkan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Ali Uğurtan Demirtaş ve Hakan Yoldaş üstlenecek.

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