Kahramanmaraşspor-Amed Sportif maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 19. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Beyaz Grupta Kahramanmaraşspor ve Amed Sportif arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarına da haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu ligde Kahramanmaraşspor evinde 3 maçtır berabere kalıyor, evinde 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Amed Sportif deplasmanda 3 maçtır berabere kalıyor, deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor.

Kahramanmaraşspor, 16 maçta 20 puana sahip oldu ve 10. sırada yerini aldı. Amed Sportif ise 16 maçta 27 puan topladı ve 7. sırada bulundu. İşte, Kahramanmaraşspor-Amed Sportif maçının canlı izleme bilgileri...

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Kahramanmaraşspor ile Amed Sportif bugün saat 13.00'de karşılaşacak. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Fatih Tokail yönetecek. Fatih Tokail'in yardımcılıklarını ise Fatih Deveci ve Denizcan Şahin üstlenecek.

Karşılaşma, Misli.com IOS ve Android uygulamalarından naklen izlenebilecek. Misli.com'da canlı maç izleme konusuna gitmek için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

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