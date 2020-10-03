Kahramanmaraşspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak maçların arasında Kahramanmaraşspor - Hekimoğlu Trabzon maçı bulunuyor. İki takım arasındaki zorlu mücadele hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz. İki takım arasındaki son mücadelede rakipler sahada 0-0 sonucuyla ayrılmıştı. Peki, Kocaelispor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de Kahramanmaraşspor - Hekimoğlu Trabzon arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Kahramanmaraş 12 Şubat stadında oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Mutlu Çiğdem ve Sabri Öğe üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Kahramanmaraşspor - Hekimoğlu Trabzon arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 19.00'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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