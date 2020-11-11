Kahramanmaraşspor - Sarıyer maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Kahramanmaraşspor - Sarıyer maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Kahramanmaraşspor toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Sarıyer deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Peki, Kahramanmaraşspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞSPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Kahramanmaraşspor - Sarıyer maçı Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Alim Kandemir yönetecek. Alim Kandemir'in yardımcılıklarını ise Vural Gül ve Vedat Hoşnam üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Kahramanmaraşspor - Sarıyer maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

İLK 11'LER

Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Kadir Kaan Özdemir, Emin Altunay, Gökhan Sürücü, Hüseyin Cihan Avcu, İsa Baltacı, Talha Mayhoş, Halil Uysal, Yakup Ramazan Zorlu, Erdi Bakırcı, Mert Ilıman.

Sarıyer: Ali Türkan, Oğuz Yıldırım, Nuri Terliksiz, Mehmet Cansın Çiçek, Şaban Özel, Savaş Yılmaz, Mahmut Bilir, Okan Deniz, Bertul Kocabaş, Ömer Bozan, Furkan Yaman.

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