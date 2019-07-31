Kahramanmaraşspor’dan iki yeni transfer
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, Adana Demirspor'dan forvet Eren Nergiz ve Osmaniyespor'dan orta saha oyuncusu Sergen Ekinci ile anlaştı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, Adana Demirspor'dan forvet Eren Nergiz ve Osmaniyespor'dan orta saha oyuncusu Sergen Ekinci ile anlaştı.
İlk müsabakasına 1 Eylül'de çıkacak olan Kahramanmaraşspor 2019-2020 sezonu transfer dönemine kadrosuna 4 futbolcuyu katarak hızlı bir giriş yapmıştı. Son olarak orta saha ve forvete de takviye yapan takım, Osmaniyespor'da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Sergen Ekinci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'un altyapısında yetişen forvet oyuncusu Eren Nergiz'le de 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak: İHA
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