Kahramanmaraş’ta 12 milyon 958 bin 666 hasta muayene edildi

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, 2019 yılında sağlık kuruluşlarında 12 milyon 958 bin 666 hastanın muayene edildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta 13 bin sağlık personelinin görev yaptığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, il genelinde 18 hastane, 44 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 127 aile sağlığı merkezi, 368 aile hekimliği birimi ve 126 sağlık evinde hizmet verildiğini söyledi.

Hastanelerdeki yatak sayısında artış olduğunu belirten Öksüz, "2019 yılında sağlık tesislerimize 12 milyon 958 bin 666 başvuru oldu. Kişi başı müracaat sayısı 11,3 olarak gerçekleşti. Başvuruların yüzde 81'i kamuya ait sağlık tesislerine, yüzde 12'si özel sağlık tesislerine, yüzde 7'si üniversite hastanesine gerçekleşti. Sağlık tesislerimizin yatak sayısı 2 bin 986 olup, toplam yatak sayılarının yüzde 63'ü kamuda, yüzde 18'i özellerde, yüzde 19'u üniversite hastanesinde bulunuyor. Sağlık tesislerimizde özeller dahil toplam erişkin, çocuk ve yeni doğan yoğun bakım yatak sayılarımız 740'a yükseltildi" dedi.

"Ambulanslar 98 bin 76 olaya müdahale etti"

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 76 adet ambulansı ile 98 bin 76 vakaya gittiğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, "Vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti vermek için 112 ekiplerimizin ilk 10 dakika içinde kentsel vakaya ulaşma oranı yüzde 96, ilk 30 dakika içinde kırsal vakaya ulaşma oranı yüzde 87'dir. Yıl içerisinde 112 Komuta Kontrol Merkezine 1 milyon 161 bin 220 çağrı gelmiş olup bu çağrıların yüzde 91,6'sı asılsız çağrı olarak değerlendirildi" diye konuştu.

Evde Sağlık Hizmetlerinin 33 araç, 30 ekip ve toplam 81 personel ile il merkezinde görev yaptığını söyleyen Öksüz, "Aktif hasta sayımız 5 bin 557 ve 2019 yılında 44 bin hasta ziyareti gerçekleştirildi" dedi.

2019 yılında 11 organ naklinin gerçekleştirildiğini söyleyen Öksüz, "Şehir Hastanemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniği açılarak Akupunktur ve Kupa (Hacamat) Tedavisi gerçekleştiriliyor. Merkez ve ilçelerimizde faaliyet gösteren toplam 3 adet sağlıklı hayat merkezimizde, KETEM, obezite merkezi, spor salonu, sigara bırakma polikliniği, anne okuluna ek olarak birçok koruyucu sağlık hizmeti veriliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA