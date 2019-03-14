Kahramanmaraş’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Harun Çetin, sağlık çalışanlarının Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal ve askerlerinin yanında yer alarak mücadelede bulunduklarını hatırlattı. 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihi hakkında katılımcılara bilgi veren Çetin, "14 Mart Tıp Bayramı 1827 Osmanlı döneminde ikinci Mahmut zamanında umum-i tıbbiyeni yani modern tıbbın başlangıcı dolayısıyla bayram olarak kabul edilmiş. Ancak 1919 yılına kadar İstanbul'un işgal edilmesine kadar tıbbiye öğrencilerini kendi aralarında bir iş birliği yapıyor. Tıbbiye öğrencileri, işgal altındaki ülkenin kurtarılması için meşalenin yakılması kararının alınmasının ardından Mustafa Kemal ile Samsun'a giderken gemiyle eşlik ediyorlar. Tıbbiye öğrencilerinin görüşü ne olursa olsun vatanının yanında olduğu, vatan olmayınca hekimliğin ve sağlık çalışanlarının hiçbir iş yapamayacağını söyleyerek kurtuluş mücadelesinin meşalesini yakmışlardır. Sağlık çalışanlarının vatan ve insanlık sevgisiyle gece gündüz yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Program, görevinde başarılı olan doktorlara teşekkür belgeleri verilmesi ve doktorlar tarafından hazırlanan mini konserin ardından son buldu.

Kaynak: İHA