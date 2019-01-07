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  3. Kahramanmaraş’ta 160 şişe sahte içki ve 800 kilo tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta 160 şişe sahte içki ve 800 kilo tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 160 şişe sahte içki ile 800 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta 160 şişe sahte içki ve 800 kilo tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 160 şişe sahte içki ile 800 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sahte alkol süren bir kişinin otomobilinde 160 şişe sahte içki ele geçirildi. Aynı gün yapılan ikinci operasyonda ise, kaçak nargile tütünü satışı yaptığı belirlenen bir iş yerinde arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada 800 kilogram kaçak nargile tütününe el konuldu. Otomobil sürücüsü ile iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta 160 şişe sahte içki ve 800 kilo tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta 160 şişe sahte içki ve 800 kilo tütün ele geçirildi

Kaynak: İHA

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