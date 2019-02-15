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  3. Kahramanmaraş'ta 19 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Kahramanmaraş'ta 19 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i adli kontrol...

Kahramanmaraş'ta 19 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin ise Ankara'da sürdüğü belirtildi.

DHA

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