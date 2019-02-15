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Kahramanmaraş'ta 19 FETÖ şüphelisi adliyede

KAHRAMANMARAŞ merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda; 17'si ihraç edilen, 1'i aktif görevde olan 18 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltına...

Kahramanmaraş'ta 19 FETÖ şüphelisi adliyede

KAHRAMANMARAŞ merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda; 17'si ihraç edilen, 1'i aktif görevde olan 18 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi FETÖ/PDY üyelerinin sorulara erişerek, örgüt mensuplarına verdiğinin tespit edilmesiyle Kahramanmaraş merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Manisa, Niğde, İzmir ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda; 17'si ihraç edilen, 1'i aktif görevde olan 18 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltına alındı. Şüpheliler, Kahramanmaraş'a getirilirken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 19 kişi, sabah saatlerinde, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hastaneye götürülürken, çevrede bulunanlardan biri, "Utanmazlar, Allah'tan korkmazlar" diye bağırdı.

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DHA

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