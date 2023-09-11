Kahramanmaraş’ta 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta İsmail Kurtul İlkokulu'nda düzenlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Hasan Tutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına ve tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 278 bin öğrencinin yeniden okuluyla, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluştuğunu ifade eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehirde göreve başlayan öğretmenlere görevlerinde ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmasının devamında 6 Şubat depremlerinde vefat eden öğretmenlere, öğrencilere ve tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olup da tedavileri devam edenlere ise acil şifalar dileyen Vali Ünlüer, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının çocuklarımıza ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

Program, çocukların şiirler okuması ve İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerimizin geçit töreni ile sona erdi.

Sınıfları ve öğretmenler odasını ziyaret eden Vali Ünlüer ve protokol mensupları, çocuklara ve öğretmenlere başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)