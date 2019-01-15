Kahramanmaraş’ta 4 ilçede okullar tatil edildi
Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar yarın tatil edildi.
Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar yarın tatil edildi.
Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinden Göksun, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak'ta eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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