Kahramanmaraş'ta 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan sözleşmeli öğretmene 52 yıl hapis!

Skandal olayın yaşandığı adres Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki bir lise. Sözleşmeli olarak öğretmenlik yaptığı okulda 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Orhan Y., çıkarıldığı mahkemede hapis cezasına çarptırıldı.

AİLE FARK ETTİ

Olay, bir ailenin oğullarındaki davranış değişikliğini fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. Anne, oğlunun okulundaki ücretli öğretmen Orhan Y.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince jandarmaya şikayetçi oldu. 4 ailenin daha şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orhan Y. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak, yanıt vermedi.

52 YIL 5 AY CEZA

Mahkeme heyeti, öğretmene 5 erkek çocuğu cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.