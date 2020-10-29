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  3. Kahramanmaraş'ta 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan sözleşmeli öğretmene 52 yıl hapis!

Kahramanmaraş'ta 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan sözleşmeli öğretmene 52 yıl hapis!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ismi açıklanmayan bir lisede sözleşmeli öğretmenlik yapan öğretmen, 5 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılandığı duruşmada son sözü sorulan sapık öğretmen susma hakkını kullandı.

Kahramanmaraş'ta 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan sözleşmeli öğretmene 52 yıl hapis!

Skandal olayın yaşandığı adres Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki bir lise. Sözleşmeli olarak öğretmenlik yaptığı okulda 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Orhan Y., çıkarıldığı mahkemede hapis cezasına çarptırıldı.

AİLE FARK ETTİ

Olay, bir ailenin oğullarındaki davranış değişikliğini fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. Anne, oğlunun okulundaki ücretli öğretmen Orhan Y.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince jandarmaya şikayetçi oldu. 4 ailenin daha şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orhan Y. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak, yanıt vermedi. 

Kahramanmaraş'ta 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan sözleşmeli öğretmene 52 yıl hapis!

52 YIL 5 AY CEZA

Mahkeme heyeti, öğretmene 5 erkek çocuğu cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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