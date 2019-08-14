Kahramanmaraş'ta 5 hektar ormanlık alan yandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde çıkan yangıdan 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Yazıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü; bölgeye 6 arazöz, 4 su tankı, 4 iş makinesi ile birlikte bölgeye yangın söndürme ekibi sevk etti. Yangın söndürme helikopterinin de havadan destek verdiği 1 saatlik söndürme çalışması sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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DHA