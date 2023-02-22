Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki adam, ailesini kaybedip depremzedelere yardıma koştu!

Asrın felaketinde 60 yaşındaki Hüseyin Keskin 2 çocuğu, yanında baktığı bir yeğeni ile anne ve babasını kaybetti. Acısı büyükken depremzedelere yardıma koştu!

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Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki adam, ailesini kaybedip depremzedelere yardıma koştu!

Türkiye 6 Şubat'ta kara güne uyandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce eve ateş düştü. 42 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirirken binlerce kişi evsiz kaldı. Türkiye'yi yasa boğan depremler birçok canı alırken aileleri de yarım bıraktı.
Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki adam, ailesini kaybedip depremzedelere yardıma koştu!

Ailesinden geriye kalanlar tedaviye alındı

İkinci depremin merkezi Elbistan ilçesinde de 5 çocuk babası 60 yaşındaki Hüseyin Keskin, 2 çocuğu, yanında baktığı bir yeğeni ile Ekinözü ilçesinde anne ve babasını kaybetti. Keskin'in eşi ve 3 çocuğu da çöken evlerinden yaralı kurtularak İstanbul'da sevk edilip tedavi altına alındı. Bir çok acı yaşayan baba Keskin, ise cenazelerini defnettikten sonra depremzedeler için gönüllü olarak sahada görev almaya başladı. Her gün Elbistan ilçesinde çadırkentlerde kalan depremzedelere çorba dağıtan Keskin, üzüntüsüne rağmen vatandaşlara destek olmaya çalıştığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki adam, ailesini kaybedip depremzedelere yardıma koştu!

''HER ŞEYİMİ KAYBETTİM, AĞLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Acılı baba Hüseyin Keskin, “Her şeyimi kaybettim ama burada vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. Ağlamak bir çözüm, fayda değil. Elimden bir nebze bir şey gelir yardımcı olursam ne mutlu bana. Sürekli buradayım vatandaşa hizmet etmeye çalışıyorum" dedi.
Depremde yeğeniyle birlikte 3 çocuğunu kaybettiğini aktaran Keskin, Evlerinin yıkıldığını, hanımın belli kırık olduğunu ve diğer çocuklarının da yaralı olduğu aktararak" Devletimiz İstanbul’a götürdü. Devletimiz den Allah razı olsun. Onlara İstanbul’da bakıyorlar" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Keskin'in hemşehrisi olduğunu belirten vatandaşlardan Mustafa Yardımcı da "Ekinözü’nde annesini babasını, burada çocuklarını kaybetti. 3 evi gitti, biri yeğeni 3 çocuğu gitti. Bu acılara rağmen buraya gelip vatandaşımıza çorba dağıtıyor. Şu anda da iğne ile ayakta duruyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki adam, ailesini kaybedip depremzedelere yardıma koştu!

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