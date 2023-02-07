Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! AFAD, artçı deprem sayısını açıkladı

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. AFAD'a göre 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE 3 METRE YER DEĞİŞTİRDİ

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni'nin açıklamasına göre depremler nedeniyle Türkiye, en az 3 metre yer değiştirdi. Kırılan büyük fay sonrası çok sayıda artçı depremler meydana geldi.

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AFAD, ARTÇI DEPREM SAYISINI AÇIKLADI

AFAD'ın son açıklamasına göre ilk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 435 artçı sarsıntı meydana geldi.

DEPREMLER BİR YIL SÜREBİLİR

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in artçı depremlerin 1 yıl süreceğini belirtti. Özener bu konuda şunları söyledi:

“Şu anda kadar 200 tane artçı deprem meydana geldi. Bunların da altmışı 4; yedisi ise 5’ten büyük depremler. Ama içlerinden bizim “ana artçı şok” olarak tanımladığımız biri öne çıkıyor, bölgede 6.6'lık bir deprem daha oldu. Bu depremlerin yoğunluğu azalarak önümüzdeki günlerde devam edeceğini, hatta bir yıl sürebileceğini söyleyebiliriz. Türkiye’de deprem, Marmara Bölgesi'nde beklendiği gibi Türkiye'nin her noktasında olabilir.”