Kahramanmaraş’ta 84 saat sonra enkazdan çıkarılan genç kız mücadeleyi bırakmadı

Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan ve 84 saat sonra enkazdan çıkarılan Şehriban Naz Gündoğan'ın hayatı değişti.

İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş’ta 84 saat sonra enkazdan çıkarılan genç kız mücadeleyi bırakmadı

Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan ve 84 saat sonra enkazdan çıkarılan Şehriban Naz Gündoğan'ın hayatı değişti. Depremden sonra yaşadıklarını anlatan Gündoğan, "Enkazdan çıktıktan sonra evime getirildim. Kardeşlerim ve babam o günü doğum günüm olarak düşünmüş. Hastaneye geldiğimde benim için pasta kestiler. O gün ikinci doğum günüm oldu" dedi.

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Şehriban Naz Gündoğan (17) 10 ilde etkili olan depreme Kahramanmaraş'ta yakalanmıştı. 84 saat boyunca enkaz altında kalan Gündoğan'ın yardımına Acil Tıp Teknisyeni olan babası Osman Gündoğan koştu. Bir süre kızından haber alamayan baba Gündoğan ümidi kesip başka depremzedelere yardıma gitti. Şehriban Naz Gündoğan ise 84. saate kadar anneannesiyle kaldığı enkazdan kurtarılmayı bekledi. Daha sonra üst katındaki çalışma esnasında kaldırılan molozlardan sonra ışığı gördüğünü anlatan Gündoğan ayağını oynatıp ekiplerin dikkatini çekti. Daha sonra enkazdan çıkarılan Şehriban Naz Gündoğan tedavi için İstanbul'a getirildi. Öte yandan kurtarıldığı gün ikinci doğum günü kabul edilen Gündoğan için ailesi tarafından pasta kesildi. Sol tarafı ve ayağı uzun süre hareketsiz kaldığı için kas kısalması meydana gelen Gündoğan bir süre fizik tedavi gördü. Bu süreçte okuluna da devam edemeyen genç kız hayat mücadelesini bırakmadı ve açık öğretimden eğitim görmeye başladı. Şuan lise son sınıfta olan Şehriban Naz Gündoğan hem eğitimine devam ederken hem de üniversiteye hazırlanıyor.

"Ayağımı görüp beni kurtaramaya geldiler"

84 saat sonra enkazdan çıkarılan Şehriban Naz Gündoğan, "Ben depreme Kahramanmaraş'ta yakalandım. O gece anneannemle yatıyordum. Depremin olduğunu hissetmedim. Anneannemin dürtmesiyle uyandım. 4 gün boyunca enkazın altında kaldım. 4. günün sonunda benim üst katımdaki enkazı almışlar. Onun sesiyle birlikte üzerime bir şey düştü. Daha sonra uyanıp ışığı gördüm. Sol ayağımı oynatamadığım için sağ ayağımı oynattım. Çünkü sesimi duymaları imkansızdı. Ayağımı görüp beni kurtaramaya geldiler. Daha sonra Azerbaycanlı ekipler tarafından kurtarıldım. Babamlar ilk duyduğunda hemen gelmişler. Babam bana seslenmiş ama ben hiç bir ses duyamadım. Babam benden ses alamayınca diğer çocuklara yardıma gitmiş. Enkazdan çıktıktan sonra evime getirildim. Kardeşlerim ve babam o günü doğum günüm olarak düşünmüş. Hastaneye geldiğimde benim için pasta kestiler. O gün ikinci doğum günüm oldu. O zaman tam olarak yürüyemiyordum. Şu an daha iyiyim" dedi.

"Okulu açıköğretimden okumak zor olmadı"

Enkazda yaralandığı için okula gidemeyip açıköğretimden eğitimine devam eden Gündoğan, "Haftanın her günü fizik tedaviye gittiğim için okulumu açıköğretimden okumaya başladım. Şimdi bile henüz oturamıyorum. Bazı durumlarda oturup dinlemem gerekiyor. Saatlerce oturamıyorum. Şu an dershaneye gidiyorum. Üniversiteye hazırlanıyorum. 12. sınıftayım ve sağlık okumayı düşünüyorum. Okulu açıköğretimden okumak zor olmadı. Zaten farklı bir düzene geçecektim tekrardan. Benim için yeni bir düzen oldu" şeklinde konuştu.

"Kızım şu an hem açık liseye hem dershaneye gidip üniversiteye hazırlanıyor"

İstanbul'dan görevli olarak enkaz altındaki kızını kurtarmaya Kahramanmaraş'a giden acil tıp teknisyeni Osman Gündoğan, "Kahramanmaraş'a gittiğimizde iki gün önce tanıyamaz duruma gelmiştik. Her taraf yıkılmıştı. Yarım saat ne yapacağımızı bilemedik. Bir an önce çocuğumuzu çıkaralım diye enkazı tırmalıyorduk. Kayınvalidem ve kayınbabam içerdeydi. Sesler gelmeye devam ediyordu. Sonra kendime senin kızından ses seda yok herkesin çocuğu var, diğer çocuklar için de yapman lazım dedim. Çocuğumuzu orada bırakıp diğer çocuklara koştuk. Sabaha kadar 7-8 çocuk kurtardık. 84 saat sonra ses geldiği söylendi. Kızımız için çok dualar ettik ve sesimizi duydu. İstanbul'a geldikten sonra 9 Şubat'ı kızımızın yeni doğum günü olarak kutladık. Çocuk psikiyatrisine gidiyor. Biz ve yakın arkadaşları destek olmaya çalışıyor. Kızım liseye gidiyordu. Ayağındaki problemden dolayı açık liseye kaydettirmek istedik. Sürecin ne kadar süreceği belli değildi. Kızım şu an hem açık liseye hem dershaneye gidip üniversiteye hazırlanıyor. Kızımız annesi ve babası gibi sağlıkçı olacak İnşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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