Kahramanmaraş’ta 85 iş yerinin bulunduğu handan geriye boş bir arazi kaldı

Kahramanmaraş'ın en eski iş hanları arasında yer alan ve yaklaşık 85 iş yerinin bulunduğu Selçuk İş Hanı, depremlerde ağır hasar almış ve yıkımı gerçekleştirilmişti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kahramanmaraş’ta 85 iş yerinin bulunduğu handan geriye boş bir arazi kaldı

Kahramanmaraş'ın en eski iş hanları arasında yer alan ve yaklaşık 85 iş yerinin bulunduğu Selçuk İş Hanı, depremlerde ağır hasar almış ve yıkımı gerçekleştirilmişti. Yüzlerce esnafa ev sahipliği yapan iş hanından geriye boş arazi kaldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 1982 yılında hizmet vermeye başlayan içerisinde elektronikçi, ayakkabıcı, çantacı ve daha birçok iş kolunu barındıran ve yüzlerce esnafın emek kapısı olan Selçuk İş Hanı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar almıştı. Asrın felaketi sonrasında yıkılan iş hanından geriye ise boş bir arazi ve binlerce anı kaldı.

"Kahramanmaraş'ın ilk iş hanıydı"

Selçuk Sitesi İş Hanı'nda birçok hatıralarının olduğunu belirten esnaf Osman Tatar, "Elektronik çarşısı, terziler, konfeksiyoncular, kuyumcu atölyeleri vardı. Şimdi bomboş bir alan var. Selçuk Sitesi'nin dışarıdan müşteri çeken bir potansiyeli vardı. İçerisinde turistlik malzeme satan iş yerleri bile vardı. Bizim için çok önemli, tarihi bir mekan olarak düşünebiliriz. Kahramanmaraş'ın ilk iş hanıydı burası ve ilk ayakkabıcılar çarşısının konumlandığı bir yerdi" dedi.

Esnaf Ali Kazıcı ise, "Yıllardan beri burada emek vermiş iş yerleri olan herkesin ekmek kapısı olan bir yerdi ve yıkıldı. Burada her türlü esnaf vardı ve ne ararsan bulurdun burada. Çarşının önceki haline bakıyoruz, yıllardan beri buradayız ve bu şekilde gördüğümüzde çok canımız sıkılıyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta 85 iş yerinin bulunduğu handan geriye boş bir arazi kaldı

Kahramanmaraş’ta 85 iş yerinin bulunduğu handan geriye boş bir arazi kaldı

Kahramanmaraş’ta 85 iş yerinin bulunduğu handan geriye boş bir arazi kaldı

Kahramanmaraş’ta 85 iş yerinin bulunduğu handan geriye boş bir arazi kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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