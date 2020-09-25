Kahramanmaraş'ta akıl almaz kaza! Duvara çarpıp taklalar attı

Kahramanmaraş’ta bir alt geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak takla attı. O dehşet anların saniye saniye kameralara yansıdığı görüntülerin ardından sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kısa süreli trafiğe kapanan yol aracın çekilmesiyle normale döndü.