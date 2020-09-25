Kahramanmaraş'ta akıl almaz kaza! Duvara çarpıp taklalar attı
Kahramanmaraş’ta bir alt geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak takla attı. O dehşet anların saniye saniye kameralara yansıdığı görüntülerin ardından sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kısa süreli trafiğe kapanan yol aracın çekilmesiyle normale döndü.
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Adnan Menderes Bulvarında Abdülhamithan Köprülü kavşağın alt geçidinde yaşanan kazada Esra B. isimli bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Esra B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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25 Eylül 2020 Cuma 13:26
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