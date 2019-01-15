Kahramanmaraş’ta alkollü sürücü takla attı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü önünde seyir eden çekiciye arkadan çarptıktan sonra takla attı.

Kaza, gece saatlerinde Avşar Mahallesi Kayseri Kahramanmaraş karayolu üzerinde meydana geldi. Fatih B. (35) yönetimindeki 46 N 4645 plakalı otomobil önünde seyir eden 66 CR 820 plakalı çekiciye arkadan çarpınca, otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti ve araç takla attı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, araç içerisinde bulunan alkol şişesi de vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kısa süreliğine yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği sağlandı. Belediye temizlik görevlilerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

112 sağlık ekipleri yaralanan şahsı tedavi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 1.20 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA