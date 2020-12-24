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Kahramanmaraş'ta bacada çıkan yangın sonucu ev küle döndü!

Kahramanmaraş'ta bir ev, çatısında meydana gelen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. 4 kişilik ailenin yaşadığı ev küle dönerken baba hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta bacada çıkan yangın sonucu ev küle döndü!

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi Ağabeyli Ortaköy mevkisindeki Yaşar Üzüm'e ait evin bacasından dumanla birlikte çıkan kıvılcım çatı kısmındaki samana sıçradı. Bir anda büyüyen yangın evin çatı kısmını tamamen kapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevredeki vatandaşlarla birlikte yangına müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Eşi ve 3 çocuğuyla yaşadığı ev kullanılamaz hale gelen Yaşar Üzüm hayırseverlerden yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta bacada çıkan yangın sonucu ev küle döndü!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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