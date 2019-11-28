Kahramanmaraş’ta "Bayrak Olayı"nın 100. yılı kutlandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir yere sahip olan Bayrak Olayı'nın 100. yılı törenlerle kutlandı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlama etkinlikleri Şeyh Adil Mezarlığı'nda başladı. Burada, Bayrak Olayı'nın sembol isimlerinden Rıdvan Hoca'nın kabri ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Ardından Atatürk Meydanı'nda devam eden etkinliklerde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın kahramanlık marşlarından oluşan konseri, Abdal Halil Ağa'nın torunlarının davul gösterisi ve halk oyunları ekibinin performansının ardından tüm katılımcılar kaleye hücum etti. Vatandaşlardan oluşan kortej tarihi Maraş Kalesi'ne çıkarak Türk Bayrağı'nı göndere çekti.

Etkinlik alanında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hatrettin Göngör, Kahramanmaraş'ın milli mücadelede öncü ve örnek bir şehir olduğunu söyledi. Güngör, "Yüz yıl önce yaşanan Bayrak Olayını çok iyi anlamamız ve anlatmamız lazım. Ecdadımız, burada yürütülen mücadelenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bunun için adeta varını, yoğunu ortaya koyarak Maraş'ı düşmana teslim etmedi. Bayrak olayı ile başlayan istiklal mücadelemiz Sütçü İmam'ın hedefini bulan kurşunuyla devam etti. O gün karşılarında Sütçü İmamı, Aslanbey'i, Rıdvan Hoca'yı, Abdal Halil Ağa'yı, Ali Sezai Efendi'yi, Senem Ayşe'yi buldular, bu gün ise Ömer Halisdemirleri buluyorlar. Tıpkı 100 yıl önce Ulu Cami'de toplanıp Kale'ye hücum eden dedelerimiz gibi ya istiklal, ya ölüm diyoruz" diye konuştu.

Başkan Güngör'ün konuşmasının ardından Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in "Alem-i İslam'a Hitap" beyannamesi okundu.

Kaynak: İHA