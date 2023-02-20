Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!

Kahramanamraş'ta meydan gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydan gelmişti. Kahramanmaraş ve Hatay haricinde diğer 8 ilde arama kurtarma çalışmaları son buldu. Son olarak enkazdan yakınının çıkmasını bekleyen bir vatandaş çalışmaları izlediği sırada kepçe operatörünün molozu düşürmesi sonucu 58 yaşındaki Mustafa Kalın'ın başına isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Kalın'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 58 yaşındaki Mustafa Kalın, damadıyla beraber yakınlarının yaşadığı binanın enkazının başına geldi. Bir süre enkaz başında bekledikten sonra damadı arabayı getirmeye gitti. Kalın, o sırada çalışmaları izlemeye devam etti. Kepçe operatörünün enkazdan kaldırdığı molozlar ne yazık ki talihsiz adamın başına isabet etti. Mustafa Kalın kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Mustafa Kalın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kepçe operatörünü göz altına aldı.

Mustafa Kalın’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Aile hayatını kaybeden Kalın için gözyaşlarına boğuldu.



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YAŞANANLARI BİR BİR ANLATTI



Yaşananları anlatan Arif Özer, “Benim 30 yıllık müşterim. Geldi, konuştuk. Ben camiye gittim. Geldim kalabalıktı, damadı çağırdı. Kepçe vurduğunu söylediler. Depremzede değildi. Ebru apartmanında akrabası olduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ta oturuyor. Daha önceden tanıyordum. Dün yine buraya gelmişti. 5 ve 10 dakika arasında gitti” ifadelerini kullandı.