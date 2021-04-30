Kahramanmaraş’ta büyüleyen manzaralar! Karların erimesiyle kardelen şöleni başladı

Karların erimesiyle boy gösteren kardelenler zarifliğiyle de göz dolduruyor. Bu eşsiz güzelliklerin görsel şölen oluşturduğunu söyleyen dağcı Halil İbrahim Algan, "Burada görsel şölen sunan bu güzelliği fotoğraflamaya çalışıyoruz. Burası fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi. Kardelenler bir dönem bölge halkının geçim kaynağıydı. Çocukluğumuzda Kahramanmaraş Kayseri Yolu Püren mevkiinden yol kenarına kurulan tezgahlarda yerini alıyordu. Mazarat Gölü civarında ise adeta renk cümbüşü oluşturuyor" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı