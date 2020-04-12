Kahramanmaraş’ta dronlu denetim

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar polis ekipleri tarafından dronla denetleniyor.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla birlikte denetimler devam ediyor. Ekipler, kentin önemli noktalarına konuşlanarak yoldan geçen araç ve sürücülerin gittikleri yerleri sorgulayarak plakalarını not alıyor.

Ekipler, Kahramanmaraş'ın önemli bulvar ve caddelerini de dronla denetlerken, yaşanan olumsuzluklara karşı da müdahale ediyor.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte boş kalan Ulu Cami Meydanı, Şekerdere ve Hanefi Mahçiçek bulvarları da dronla havadan görüntülendi.

Boşalan cadde ve sokaklarda ise belediye ekipleri dezenfekte çalışması yaptı.

Kaynak: İHA