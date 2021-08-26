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  3. Kahramanmaraşta düşmüştü,işte o uçağın enkazı hakkında karar verildi!

Kahramanmaraşta düşmüştü,işte o uçağın enkazı hakkında karar verildi!

Kahramanmaraş'ta 14 Ağustos'ta orman yangınına müdahale sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Rus yapımı Beriev 200 marka yangın söndürme uçağı Türk ve Rus askeri heyetleri ile savcının kararı doğrultusunda bulunduğu yerde gömüldü.

Kahramanmaraşta düşmüştü,işte o uçağın enkazı hakkında karar verildi!

Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nin Almalı mevkinde çıkan orman yangına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili karar verildi.

Kahramanmaraşta düşmüştü,işte o uçağın enkazı hakkında karar verildi!

14 Ağustos'ta meydana gelen kazadan bir gün sonra Rus askeri kaza kırım heyeti, 3 parça halinde bulunan kara kutuyu incelemek üzere Rusya'ya götürdü. Uçağın enkazı ile ilgili de Türk ve Rus askeri heyetleri, görüş birliği sağladı, gömülmesi yönünde karar aldı.

Kahramanmaraşta düşmüştü,işte o uçağın enkazı hakkında karar verildi!

Heyetlerin uçağın bütün parçalarının yanmış ve parçalanmış olduğu, kullanılabilecek sağlam bir parçasının bulunmadığı, enkazın 2 bin 200 rakımlı dağın tepesinde olması nedeniyle ancak helikopterle taşınabileceği, bu işlem sırasında da ikinci bir kazanın yaşanabileceği endişesi dolayısıyla gömülmesi yönünde karar aldıkları belirtildi.

Kahramanmaraşta düşmüştü,işte o uçağın enkazı hakkında karar verildi!

Ortak karar sonrası soruşturmayı yürüten savcı incilemeler sonucu uçağın gömülmesi yönünde raporunu bildirdi.

Kahramanmaraşta düşmüştü,işte o uçağın enkazı hakkında karar verildi!

14 Ağustos'ta orman yangına müdahale sırasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karamanlı köyünün Tura mevkiinde henüz belirlenmeyen bir nedenle düşmüştü.

Uçakta bulunan pilot Serkan Mirzaoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, koordinatör Edip Uzunoğlu, 2'nci pilot Vıladıslav Berkutov, radyo operatörü Nıkolai Omelchenko, kaptan Evgeni Kuznetsov, navigatör Vadim Karasev ve teknisyen Lurii Chuborov'un olay yerinde hayatını kaybetti.

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