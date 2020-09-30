Göztepe D-100 Karayolu'nda makas atan araç kazaya sebep oldu 3 kişi yaralandıBM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan "küresel sorunlara çok taraflı çözüm" mesajıFuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 117 milyon lira aktarılacağını söylediNevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Kuveyt'in yeni Emiri oldu: Yeni Emir Nevvaf kimdir?Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtulduAydın'ın Nazilli ilçesinde, 18 yıl önce işlenen cinayetin firarisi yakalandıAvam Kamarası, Brexit Anlaşmasını ihlal edecek İç Piyasalar Yasa Tasarısını kabul ettiÇocuğuna işkence ettiği iddia edilen anne "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklandıWalt Disney Kovid-19 salgını nedeniyle 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurduKahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, Sümer Mahallesinde bir işyerinde ve işyeri sahibinin evinde arama yapıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki adreste detaylı arama yapan polis ekipleri, işyeri sahibi M.A.'nın müstakil evinin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Şüpheli şahsın toprağa gömerek gizlediği sigaraları parça parça çıkartarak işyerinde sattığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT