Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek cenaze defneden kalabalığın arasına dalan kamyon kazası ile ilgili görgü tanıkları olay anını anlattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek cenaze defneden kalabalığın arasına dalan kamyon kazası ile ilgili görgü tanıkları olay anını anlattı. Bir görgü tanığı, kamyonun hızlanarak park halindeki arabaları altına alarak sürüklediğini daha sonra insanların üzerine düştüğünü söyledi.

Andırın ilçesinde Darıovası mevkiinde meydana gelen feci kazada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, cenaze defneden kalabalığın arasına dalarak can pazarının yaşandığı olay yerine onlarca ambulans sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü 20 kişide yaralandı. Olay yeri dron ile görüntülendi. Görüntülerde kamyonun seyrettiği yol, kazanın meydana geldiği mezarlık görüntülendi.

Kazanın ardından görgü tanıkları olay anını anlattı. Kamyondan kaçtığını ve kazayı atlattığını anlatan Müslüm Çanak, "Kamyon aşağı inerken biz diğer tarafa geçtik. Hızlandıkça hızlandı. Hiç anlamadık nasıl olduğunu. Önce park halindeki arabaları altına aldı. Sürükledi insanların üzerine düştü o sırada ben de diğer tarafa doğru kaçtım" diye konuştu.

Halil Avgın isimli görgü tanığı ise, "Ben yukarıdan geliyordum kamyonda ileriden gidiyordu önüne geçecektim aracım ile oğlum önüne geçmememi istedi. İyi ki kamyonun önüne geçmemişim. Bir anda kamyon hızla kayboldu" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Ben görmedim ama yukardan aşağı yüklü kamyon insanların içine dalmış. İnsanlar burada namaza hazırlık yapıyorlarmış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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