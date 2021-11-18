Kahramanmaraş'ta feci olay! Çalıştığı makineye başı sıkışan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay Kahramanmaraş Adana Karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında oldu. Yabancı uyruklu olan 39 yaşındaki Mümtaz Halaf'ın başı çalıştığı makinaya sıkıştı. Durumu gören diğer işçiler durumu 112'ye bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Halaf, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.