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  3. Kahramanmaraş'ta halk otobüsünde taciz: Şeyma Pak ve Büşra Pak kardeşler önce sözlü tacize, ardından hakaret ve şiddete uğradı!

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünde taciz: Şeyma Pak ve Büşra Pak kardeşler önce sözlü tacize, ardından hakaret ve şiddete uğradı!

Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsüne binen Şeyma ve Büşra Pak, otobüsteki iki kişinin kendilerine sözlü tacizde bulunması üzerine şahısları sözlü olarak uyardılar. Ardından hakarete ve küfre maruz kalan kız kardeşler, durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyince de darbedildiler.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünde taciz: Şeyma Pak ve Büşra Pak kardeşler önce sözlü tacize, ardından hakaret ve şiddete uğradı!

Kahramanmaraş'ta, pazar akamı özel halk otobüsü kullanarak yolculuk yapmak isteyen 26 yaşındaki Şeyma Pak ve 24 yaşındaki Büşra Pak'ın yaşadıkları pes dedirtti. Genç kızlar, sözlü tacize uğrayıp bundan rahatsızlıklarını dile getirince önce hakarete ardıdnan şiddete maruz kaldılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı Adem A. ile Aydın A.'yı karakola götürdü. İfadeleri alınan zanlılar serbest bırakıldı.

ÖNCE TACİZ ARDINDAN ŞİDDET

Özel halk otobüsüne binen Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak, Adem A. ve Aydın A.'nın önündeki koltuğu oturdu. Bir süre sonra Adem A. ve Aydın A., kız kardeşlere sözlü tacizde bulununca kardeşlerin tepki göstermesi üzerine zanlılar, kardeşlere hakaret ve küfürler yağdırdı. Bu esnada Şeyma, cep telefonunu çıkararak olaı kameraya kaydetmek istedi.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünde taciz: Şeyma Pak ve Büşra Pak kardeşler önce sözlü tacize, ardından hakaret ve şiddete uğradı!

Sonraki durakta inmek isteyen şüpheliler, inerken  Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı. Fiziksel şiddete maruz kalan kardeşlerin imdadına diğer yolcular ve otobüs şoförü yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Adem A. ve Aydın A.'yı gözaltına aldı. İfadelerinde kendi aralarında konuştuklarını ve kız kardeşlerin yanlış anlayıp kendilerine müdahale ettiklerini öne süren 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünde taciz: Şeyma Pak ve Büşra Pak kardeşler önce sözlü tacize, ardından hakaret ve şiddete uğradı!

"KENDİLERİ TACİZE UĞRAMIŞ GİBİ BAĞIRDILAR"

Şeyma Pak, kardeşiyle birlikte otobüse bindikten sonra şüphelilerin laf atmaya başladığını, kardeşinin bir süre sonra tepki gösterdiğini ve bu tepki üzerine şüphelilerin, sanki kendileri tacize uğramış gibi bağırmaya başladığını, kendilerinin rahatsız oalrak arka tarafa geçtiğini ancak yine de Adem ve Aydın A.'nın hakaret ve küfürlere devam ettiğini belirterek zanlıların serbest kalmasına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünde taciz: Şeyma Pak ve Büşra Pak kardeşler önce sözlü tacize, ardından hakaret ve şiddete uğradı!

"Polisi bekledik ve bu arada hiç susmadıkları için cep telefonu kamerasıyla kayıt aldım. Bunu fark edince durakta inmek istediler, inerken ağzımı eliyle kapattı. O sırada otobüs şoförü ile yolcular müdahale etmek zorunda kaldı ve kapıyı da kapatıp çıkmasını engelledi. Orada bir arbede yaşandı ve şoför de zarar gördü. Bir süre sonra polisler geldi ve dışarı çıktığımız da beni tehdit de etti. Darp raporu alıp karakola gittik, ifadeyi verdikten sonra eve geldik" diyen Pak, şüphelilerin hak ettikleri cezayı almasını istedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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