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Kahramanmaraş'ta iki araç birbiriyle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobil birbiriyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerinde bulunanların ihbarları üzerine olay yerine ambulans ve polis araçları sevk edildi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

Kahramanmaraş'ta iki araç birbiriyle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki araç birbiri ile kafa kafaya çarpıştı. 

Kamil Kul (33) yönetimindeki 46 ADM 815 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Caddesi'nde seyir halinde devam ederken Sefa Atalay idaresindeki 44 FA 277 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevrede bulunan vatandaşlar hemen olay yerine giderek yardımcı olmaya. Yapılan ihbar aramalarının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta iki araç birbiriyle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ 6 YARALI 

Kazada, Erol Efe'nin (19) olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Sürücüler ile araçlardaki Furkan Burak (6) ve Firdevs Efe (30) ile Dilara (24) ve Elif Su Atalay (1) ise yaralandığı bildirildi.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi. 

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