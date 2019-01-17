Kahramanmaraş’ta istinat duvarı böyle çöktü
Kahramanmaraş'ta gece yarısı meydana gelen toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta gece yarısı meydana gelen toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Olay, gece yarısı Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla yaşanan toprak kaymasının büyüklüğü korkuttu.
Yaşanabilecek olası yeni çökmeler için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, çevrede bulunan site sakinleri uyarıldı.
Kaynak: İHA
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