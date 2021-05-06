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Kahramanmaraş'ta jandarma 45 tarihi eseri ele geçirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 37 sikke, 2 ok ucu, 1 yüzük ve 5 tarihi obje ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta jandarma 45 tarihi eseri ele geçirdi

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, F.Y'nin Yumaklıcerit Mahallesi Deliklitaş mevkisinde dedektörle arama yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 37 sikke, 2 ok ucu ve 1 yüzük ile 5 tarihi obje ile kazı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Y. sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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