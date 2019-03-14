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  3. Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kamyonette 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçiren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kamyonette 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçiren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu'nun havaalanı kavağında 27 J 0891 plakalı kamyoneti durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirirken, sürücü H.Y.'yi gözaltına aldı. Polisler, sürücünün ifadesi doğrultusunda M.E.G. isimli bir kişiyi daha gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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