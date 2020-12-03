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  3. Kahramanmaraş'ta kavga: Polislere ateş açıldı, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta kavga: Polislere ateş açıldı, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir otelde çıkan silahlı kavga sırasında polise ateş açıldığı ve açılan ateş sonucu 2'si polis 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta kavga: Polislere ateş açıldı, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, cinayetten aranan bir zanlının kentteki otelde olduğu bilgisi üzerine buraya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu iki polis yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans sevk edildi.

Özel harekat polisleri de otele operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zanlının otelden kaçtığı ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


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