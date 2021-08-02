Kahramanmaraş'ta kaybolan öğretmen Emine Gökkız'dan acı haber! Cansız bedeni ağaca asılı bulundu

Alınan bilgilere göre İzmir'in Menemen ilçesinde öğretmenlik görevinde bulunan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiinde bulunan ormanlık alanda spor yapmak için evden ayrıldı. Yanına sadece cep telefonunu alan Gökkız'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI ACIYLA SON BULDU

Ormanlık alanda polis, jandarma ve AFAD ekipleri ve halkın da desteği ile Emine Gökkız için arama kurtarma çalışması başlatılmışı. Aramanın dördüncü gününde acı manzara ile karşılaşıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Emine Gökkız, Haymalı bölgesinde ormanlık alanda iple bir ağaca asılı durumda ölü olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin yanında incelemelerini sürdürürken ilk bulgularda Emine öğretmenin intihar edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.