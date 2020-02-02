Kahramanmaraş’ta Kısa Şalvar Dünya Güreşi Şampiyonası başladı

Kahramanmaraş'ta 42 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla Kısa Şalvar Dünya Güreş Şampiyonası düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen şampiyona Onikişubat ilçesi Batıpark Spor Salonu'nda başladı.

Şampiyonada 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 ve 130 kilo olmak üzere 8 sıklette müsabakalar yapılıyor. Şampiyonaya Rusya, İran, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Japonya, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Arnavutluk, Çeçenistan, Moldova, İtalya, KKTC, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Kalmukya Cumhuriyeti, Sırbistan, Kanada, Almanya, Buryat Cumhuriyeti, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti (Adige), Kırım, Hakasya Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Kresniyarks, Kresnedar, Kazan, Başkurtistan, Çuvasitan, Yakutistan, İnguşetya ve Dağıstan'dan sporcular katıldı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, 100. yıl etkinlikleri kapsamında Kısa Şalvar Dünya Güreş Şampiyonası'nı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Avrupa Serbest Stil ve eski Dünya Şampiyonu Mehmet Esenceli ise, "Böyle bir organizasyonun Kahramanmaraş'ta yapılmasından eski şampiyon olarak gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA